У Яценюка утвердили четыре уровня террористической угрозы

Кабинет министров Украины утвердил единую государственную систему предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов, минимизации их последствий.

Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале, пишет УНИАН.

Согласно документам, решение об установлении, изменении, отмене уровня террористической угрозы, сроке и районе действия уровня террористической угрозы принимает руководитель Антитеррористического центра по письменному разрешению председателя СБУ. О принятом решении руководитель Антитеррористического центра незамедлительно информирует президента Украины.

Решение об установлении, изменении, отмене уровня террористической угрозы, сроке и районе действия уровня террористической угрозы обнародуется через средства массовой информации.

Уровень террористической угрозы отменяется в случае предотвращения совершения или прекращения террористического акта и ликвидации угрозы жизни и здоровью людей.

В зависимости от имеющейся информации об угрозе совершения или совершении террористического акта устанавливаются следующие уровни террористических угроз: "серый (возможная угроза)" — при наличии факторов (условий), способствующих совершению террористического акта; "синий (потенциальная угроза)" — при наличии информации, которая требует подтверждения, о подготовке к совершению террористического акта; "желтый (вероятная угроза)" — при наличии достоверной (подтвержденной) информации о подготовке к совершению террористического акта; "красный (реальная угроза)" — в случае совершения террористического акта.

"Антитеррористический центр: определяет, анализирует причины и условия, способствующие возникновению и распространению терроризма; предоставляет методическую помощь и рекомендации субъектам борьбы с терроризмом по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма; координирует действия субъектов борьбы с терроризмом по расширению взаимодействия с правоохранительными органами и специальными службами иностранных государств, антитеррористическими структурами ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, другими международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, на основании международных договоров", — говорится также в положении.

Субъектам, непосредственно осуществляющим борьбу с терроризмом, необходимо издать по согласованию со Службой безопасности в пределах полномочий в шестимесячный срок со дня вступления в силу этого постановления инструкции по организации и порядку совершения действий по уровням террористических угроз, определенным положением.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что весь мир должен продемонстрировать, что он не боится, и совместными усилиями бороться против терроризма.