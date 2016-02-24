Обозреватель рассказал об очень неудачном дне для России

Вчера, 23 февраля, был очень неудачный день для России: в Сирии российские ракеты "сами в воздухе меняли траекторию" и падали на дружественных РФ курдов-коммунистов.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Асадовские войска несут большие потери. Турция заходит своими мобильными группами на территорию Сирии (не глубоко) и прощупывает ситуацию. А Саудовская Аравия усердно и масштабно проводит учения", — пишет политический эксперт.

"И на Донбасском фронте у российско-местных войск неудачи — теснит их наша армия тоже. Вот так невесело прошел праздник Красной Армии", — иронизирует политолог.

"Саудовская Аравия и Иран не собираются замораживать добычу нефти, мировые запасы продолжают расти. Цена на нефть, следовательно, — падать. Сейчас бочка Брента стоит в Лондоне 33 долл", — продолжает эксперт.

"Стало известно, что в мае начнется приватизация Одесского припортового завода — одного из крупнейших в Европе химического предприятия. Это будет очень большое и важное событие, сравнимое с продажей после Оранжевой Революции Криворожстали люксембургской Arcelor Mittal за 4,8 млрд долл. Приватизация ОПЗ должна тоже пройти прозрачно, рыночно открыто и честно, с независимой оценкой. В таком случае это станет хорошим сигналом для крупных и стратегических мировых инвесторов", — резюмировал Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель рассказал, как Путин сдает позиции в Сирии.