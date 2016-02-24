Реформы и выборы: зачем евродипломаты прилетали в Киев

24 февраля 2016, 20:50

Наш политический кризис вызывает на Западе серьезную обеспокоенность.

Главы МИД Франции Жан-Марк Эро и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

За неделю до встречи в Париже глав МИД в "нормандском формате" в Киев прилетели дипломаты Германии и Франции для активизации "Минского процесса". В качестве бонуса представители украинской власти получили от европейцев ряд рекомендаций для преодоления политического кризиса.

На предстоящую 3 марта встречу глав МИД "нормандской четверки" в столице Франции евродипломаты возлагают большие надежды, считая, что она станет ключевой в процессе урегулирования на Донбассе. Правда, на чем основаны столь оптимистичные ожидания, пока неясно. Неделю назад после получасового общения в таком же формате в Мюнхене стороны констатировали, что от разрешения конфликта они очень далеки. Вряд ли у российской стороны так быстро сменился уже всем приевшийся репертуар о невыполнении Украиной Минских соглашений, который стабильно исполняет Сергей Лавров. Да и происходящее на Донбассе перемирием можно назвать с большой натяжкой — постоянное нарушение режима тишины боевиками фиксируют не только украинские военные, но и международные наблюдатели.

Действующие уже год Минские соглашения фактически остались лишь на бумаге, но альтернативы их внедрению не видят ни в Берлине, ни в Париже. Да и в Вашингтоне тоже.  Это по Сирии у США, по словам Джона Керри, есть "план Б", который задействуют в случае нарушения перемирия, а для разрешения ситуации на Донбассе настоятельно рекомендуют выполнять достигнутые в Минске договоренности. Об этом Барак Обама регулярно лично напоминает Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров. В последний раз хозяин Белого дома советовал российскому президенту повлиять на подконтрольных ему боевиков  аккурат в день визита евродипломатов в Киев. Впрочем, в Кремле подобные рекомендации игнорируют не менее регулярно, а российские СМИ подают  свою версию разговоров двух президентов. Сейчас Москва активно развивает сирийскую тему и акцентирует на достижении соглашения о прекращении огня в Сирии в качестве примера потепления отношений Путина и Обамы. И, очевидно, перед парижской встречей четырех дипломатов будет запущена очередная информационная волна о предстоящем размене Украины на Сирию.

Петр Порошенко, Жан-Марк Эр и Франк-Вальтер Штайнмайер

Главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро прилетели в Киев для выполнения двух задач. Во-первых, прощупать готовность руководства Украины продолжать двигаться по "минскому плану" в одностороннем порядке. Чем больше выполнит Киев, тем легче будет объяснять европейским политикам и бизнесменам необходимость пролонгации санкций против России и связанные с ними потери.  Во-вторых, напомнить о том, что поддержка со стороны Запада предоставляется Украине не только в ответ на агрессию России, но, прежде всего, для проведения в стране реформ. Хотя в последнее время сигналов о недостаточности успехов в реформировании с западной стороны поступает немало, очевидно, в ЕС рассчитывают, что количество все же перерастет в качество.

Предложения евродипломатов по "минскому направлению" особой новизной не отличались, разве только требование внести изменения в Конституцию, еще недавно стабильно фигурировавшее в ходе переговоров по урегулированию на Донбассе, заменили на рекомендацию принять закон о выборах на оккупированных территориях. В свою очередь их украинские собеседники подчеркивали первоочередность установления устойчивого перемирия на востоке страны и необходимости сохранения санкционного давления на Россию. А после общения с лидерами парламентских фракций евродипломаты должны были понять, что перспективы прохождения через парламент закона о выборах на Донбассе равны нулю, и даже попытки инициировать его могут спровоцировать досрочные выборы. Впрочем, неработающая Верховная Рада, неспособная принять ожидаемые в Брюсселе и Вашингтоне законы, вполне может стать оправданием отсутствия продвижения Киева в  выполнении Минских соглашений. И заставить Запад пересмотреть свою позицию по поводу губительности для Украины досрочных парламентских выборов.

Жан-Марк Эро, Арсений Яценюк и Франк-Вальтер Штайнмайер

Гораздо жестче Штайнмайер и Эро подошли к решению второй задачи. Призывы к украинским политикам сохранять единство они подкрепили напоминанием о прямой зависимости продолжения финансирования со стороны МВФ и предоставления безвизового режима с ЕС от успешности реформ. Разразившийся в Украине политический кризис вызывает на Западе серьезную обеспокоенность и приехавшие в спешном порядке дипломаты ключевых стран Евросоюза рассчитывали отрезвить заигравшихся в политические игры представителей отечественной власти. Они настоятельно посоветовали продемонстрировать убедительные результаты борьбы с коррупцией, ограничить влияние олигархов и не отступать от начатого курса реформ. "Сохраните стабильность и продолжайте реформы" — это главный рецепт, который выписали европейские министры для  Украины. Вот только есть сомнения в готовности отечественных политиков ему следовать.

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Донбасс Киев Россия санкции Украина авторская статья нормандская четверка Штайнмайер Наталия Гейчук визит Эро
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