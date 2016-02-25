Экс-посол США спрогнозировал действия России по Украине

Эксперт американского Института Брукингса, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Россия продолжит агрессивную политику против нашей страны и Запада.

Об этом он сообщил во время диалога "Европейский безопасный порядок после Крыма" в рамках Безопасносного форума ЕС-США в Брюсселе (столица Бельгии), пишет Укринформ.

В то же время аналитик уточнил, что РФ будет и далее "замораживать" конфликт на Донбассе, а также действовать против ЕС и НАТО.

"Относительно моих ожиданий относительно российской политики, думаю, что Россия продолжит попытку ослабить страны, которые находятся между Евросоюзом, НАТО и Россией, в частности, Украину, Грузию и Молдову", — отметил Пайфер.

По его словам, "целью Москвы является блокирование таких стран, как Украина, в "серой" зоне и попытка присоединить их к международным институциям, где подавляющую роль играет Россия, в частности, к Евразийскому экономическому союзу".

Напомним, ранее директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что РФ может нарушить Минские соглашения по Донбассу, чтобы захватить "дополнительные небольшие куски украинской территории".