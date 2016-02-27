Американский разведчик считает, что Россия продолжит защищать боевиков на Донбассе

США прогнозируют, что Россия и впредь будет защищать пророссийских сепаратистов в конфликте на Донбассе.

Об этом заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей, пишет Deutsche Welle.

"Россия будет продолжать исполнять роль посредника для сепаратистов в отстаивании их интересов в Украине", — сказал Клэппер.

По его словам, Россия и в дальнейшем воспринимает Украину как "малую Россию".

В свою очередь директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что "до сих пор непонятно, как россияне сами планируют выходить" из этого конфликта.

Напомним, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер также заявил, что Россия продолжит агрессивную политику против Украины и Запада.

Ранее Клэппер заявил, что президент России Владимир Путин "как будто живет одним днем".