Обозреватель тролит Россию: просить 3 млрд у Запада — не скрепочно и не по-пацански

США предостерегли свои крупнейшие банки от участия в размещении государственных облигаций России. В Вашингтоне полагают, что это будет противоречить санкционной политике против России.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Вообще ситуация более чем показательная — Россия пугает НАТО и Запад тем, что возьмет Балтию, Варшаву и Стамбул, рассказывает всем, что у нее есть 400+ млрд долл. резервов и как положительно на нее влияют западные санкции и в то же время пишет во все банки слезные письма — "Одолжите три миллиарда". Это непорядок, я считаю", — иронизирует политический эксперт.

"Раз уж держите марку, то держите до конца. Как можно унижаться перед бездуховным и загнивающим Западом? Просить? Нет, это не скрепочно и не по-пацански. Только — дожимать Обаму. Тем более осталось совсем чуть-чуть и он дрогнет", — тролит Россию обозреватель.

"Украина заручилась поддержкой Евросоюза, США, Турции и Канады на генсовете Всемирной торговой организации по вопросу торговых ограничений со стороны России. Спасибо, союзники", — пишет политолог.

"Лавров подтвердил правильность моего недавнего анализа по Сирии, ибо на вопрос об американском плане "Б" откровенно начал хамить. Значит, "хорошие сапоги". А тут и Бридлав такой — США готовы "сражаться и победить" РФ в Европе, если будет необходимо, заявил командующий европейским командованием США вчера на слушаниях в Конгрессе", — подытожил Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель рассказал об очень неудачном дне для России.