Выбитые из Авдеевки боевики мстят силам АТО: бьют из 120 мм минометов и танков

Боевики и российские военные на Донбассе в течение последних суток вели обстрелы в основном в районе Донецка и на приморском направлении.

Об этом них нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, активность войск противника отмечалась на участке южнее и юго-западнее Авдеевки. После того как украинские войска заняли промзону перед высотой 272.2 и Ясиноватской развязкой, террористы не прекращают обстрелы данного участка и соседних опорных пунктов (в том числе Бутовки и Зенита). Отмечалась стрельба из штатного вооружения БМП-1,2, использование боевиками 120-мм минометов, зафиксировано использование боевиками танков для обстрелов.

Также боевики из 120-мм миномётов обстреляли позиции сил АТО западнее Песок (район Невельского и южные окраины Первомайского). Огонь велся с двух позиций на западной окраине Второй Площадки.

На приморском направлении (Коминтерново) две огневые группы боевиков, оперирующие в районе Саханки и западнее Заиченко, ведут постоянные обстрелы позиций сил АТО.

Район Чермалыка и опорный пункт в данном районе был обстрелян террористами из 82-мм минометов со стороны Набережного и излучины р.Кальмиус (южнее посёлка), несколько раз открывался огонь из крупнокалиберных пулемётов и ЗУ-23-2.

Напомним, силы АТО трое суток выбивали боевиков из промзоны в Авдеевке и продвигались к Ясиноватской развязке в Донецке.