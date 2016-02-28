Экс-посол рассказал о массовых поставках военной техники и боеприпасов из РФ на Донбасс

На оккупированный Донбасс Россия продолжает перебрасывать военную технику, оружие, боеприпасы и кадровых военных, поэтому речь о снятии санкций не должна идти.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный, передает "Цензор".

"При такой динамике, которая идет с российской стороны, Европа и мир не только не снимет санкции, они будут еще добавлены", — сказал Бессмертный в пятницу в эфире одного из телеканалов.

Он сообщил, что факты свидетельствуют о том, что за последние три месяца со стороны РФ на оккупированную территорию Донбасса завозит все больше оружия, техники и боеприпасов, а кадровые российские военные руководят военными подразделениями вплоть до уровня роты, а не как раньше — батальонов. При этом Безсмертный подчеркнул, что западные партнеры прекрасно осведомлены о том, что происходит на Донбассе.

"Вот мы говорим — снимем санкции: а мы вообще понимаем, что в географическом центре Европы осуществляется передвижение техники, вооружений и боеприпасов в объемах ведения глобальной континентальной войны? Одна поставка боеприпасов 200 тыс. тонн — вы понимаете, что это за объем? И сколько Украин такими объемами можно высадить в воздух? (Понимаем ли мы — ред.), что такое модернизированный танк Т-82 — что его до Лиссабона остановить нельзя?", — добавил он.

Напомним, ранее в Генштабе объяснили, когда на Донбассе "оживляются" боевики.