Боевики обстреляли КП "Золотое": карта зоны АТО

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения.

Об этом на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении боевики совершили неприцельный обстрел контрольного пункта "Золотое" из 82-мм миномета, пытаясь спровоцировать ответный огонь.

На Донецком направлении бандформирования активно применяли 82-мм и 120-мм минометы вблизи Красногоровки. Обстрелы велись из поселка Старомихайловка, контролируемого незаконными вооруженными формированиями. Кроме того, беспокойно было в районе Донецкого аэропорта. Боевики стреляли из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов у поселков Пески, Авдеевка и Опытное. Также в районе Песок зафиксировано два снайперских обстрела, а по позициям у Опытного выпустили две мины из 82-мм миномета.

Боевики продолжают совершать провокации на окраинах Горловки. У Троицкого, Майорска и Зайцево, боевики применили стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Также в районе поселка Луганское боевики трижды применили гранатометы и осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета.

На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования устроили минометный обстрел позиций сил АТО неподалеку Чермалыка. Также неспокойно было вблизи Марьинки – здесь зафиксированы провокации с применением гранатометов и два снайперских обстрела. Еще одна провокация состоялась у Водяного.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения под Донецком.