Порошенко рассказал, как в 2014 году военные РФ блокировали его в Крыму

В 2014 году во время визита на полуостров Петра Порошенко в Крым российские военные пытались заблокировать будущего Президента в аэропорту.

Об этом Порошенко рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Я помню свой приезд. Я помню, как шеренга военнослужащих пыталась заблокировать мой выход из аэропорта. Меня попросили не ехать в Верховную Раду Крыма. Попросили, чтобы встреча состоялась в каком-то "банно-прачечном комплексе" за пределами Симферополя, где мне предлагали встречу с депутатами ВР Крыма. Я категорически отказался и сказал, что встреча должна состояться в здании ВР", — сообщил Порошенко.

Он отметил, что за 400 метров до здания ВР Крыма Президенту страны был перекрыт проезд.

"Мне намекнули, что я туда не пройду. Я сказал, что они меня плохо знают. Мы доехали за 300-400 метров. Далее был перекрыт проезд. Я в сопровождении своего помощника пошел в здание ВР Крыма. ВР, в то время, когда там якобы проходил референдум, было наглухо заблокировано и закрыто. Стояло оцепление из российских военнослужащих. По нормам международного права, это был четкий акт аннексии силами ВС другого государства", — подчеркнул Президент.

По его словам, он увидел в Крыму российских спецназовцев.

"Это не были военнослужащие Черноморского флота, а специально переброшенные подразделения регулярных сил РФ с континента. Это был спецназ, который был натренирован для подготовки таких мероприятий", — заключил Порошенко.

Пам'ятаю, як 28 лютого 2014 року я приїхав в український Крим з твердим наміром змінити ситуацію і з переконанням, що навіть одна людина здатна розвіяти туман кремлівської пропаганди.З тих пір мої наміри не змінилися.Крим - це Україна.Усе робив й робитиму для деокупації півострова.#CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна Опубліковано Петром Порошенком 28 лютого 2016 р.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что страна-вор вернет украденный Крым.