Главари ДНР лихорадочно создают военную "флотилию": попросили катера у ФСБ

Командование непризнанной "Донецкой народной республики" активно работает над созданием собственного "военно-морского флота".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на бумаге т.н. "Азовская флотилия ДНР" создана в мае 2015 года — в ее состав вошли 5 рыбацких лодок и прогулочных катеров, которые боевики назвали "боевыми катерами". На сегодняшний день таких "боевых единиц" — 7, еще 3 готовятся к вводу в "боевой состав".

На данный момент активизированы организационно-штатные процессы, с одновременным решением вопроса пополнения плавсостава "флотилии" за счет помощи России. Пунктами базирования "Азовской флотилии ДНР" определены н.п. Новоазовск ("главная база"), Седово и Безыменное.

Главари ДНР ведут переговоры с Москвой о передаче в состав "флотилии" катеров из состава Погранслужбы ФСБ РФ. В запросах боевиков, которые рассматривает Москва — три относительно новых российских патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" и один новый пограничный патрульный катер проекта 12200 "Соболь" (оба типа катеров использует береговая охрана Погранслужбы ФСБ РФ).

Напомним, после того как главарь ДНР Александр Захарченко переименовал 9-й мотострелковый полк 1 АК в 9-й особый мотострелковый полк морской пехоты и обеспечил его черными беретами, тельняшками и шевронами, как новоиспеченные "морпехи" начали массово писать рапорты на увольнение и возвращаться в Россию.

фото: kp.ru