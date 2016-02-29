СБУ подозревает задержанного лидера "Азова" в подготовке убийства активиста блокады Крыма

Задержанный глава гражданского корпуса "Азов—Крым" Станислав Краснов готовил убийство одного из активистов гражданской блокады Крыма.

Об этом заявил руководитель Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает ТСН.

"Одной из задач, которую он выполнял в Украине, была подготовка убийства одного из активистов, которые сейчас находятся в Херсонской области на административной границе с Республикой Крым. И эта ситуация планировалась, чтобы использовать ее российскими спецслужбами для дестабилизации обстановки в регионе, вызвать провокации и фактически развязать руки российской машине для того, чтобы в том числе, иметь возможность вторжения на территорию Херсонской области ", — отметил он.

По словам Ткачука, ответственность за такие действия легла бы на активистов и полк "Азов".

Напомним, что ранее сотрудники СБУ задержали Краснова вместе с его подругой. Руководителя гражданского корпуса "Азов—Крым" подозревают в незаконном хранении оружия.

Сразу после задержания Краснова под стены здания СБУ в Киеве вышли активисты гражданского корпуса "Азов", которые зажгли файеры и требовали объяснений от правоохранителей, скандируя "Станислав, мы с тобой".

15 февраля прокуратура Киева сообщала о задержании и обыски в местах проживания членов "добровольческого корпуса так называемого" батальона "Крым", которым командует Краснов. По данным прокуратуры, у них изъяли более двух десятков стволов боевой и травматического оружия, а также боеприпасы и наркотики. В самом батальоне эту информацию отрицали, отметив, что батальон с лета 2014 года находится в рядах ВСУ.

фото: Facebook Станислава Краснова