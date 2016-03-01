Дело главы "Азова-Крым": под суд подтянули Нацгвардию, а соратники Краснова зажгли файеры

Сегодня, 1 марта, Шевченковский райсуд Киева должен рассмотреть меру пресечения подруге лидера гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова — Оксане Шелест.

Защитник девушки уверен, что рассмотрение состоится именно сегодня, поскольку истекает срок предварительного 72-часового задержания. Впрочем, документы в суд еще не поступили, ни Оксану, ни Станислава в суд пока не доставили, сообщает ТСН.

В суд приехали родители Оксаны — Константин и Мария Шелест. Родители рассказали журналистпм, что накануне в 11 часов вечера госзащитник получил уведомление о рассмотрении меры пресечения, однако время заседания в сообщении не указано.

"В ходатайстве сказано, что ей будут просить домашний арест, с 6 вечера до 6 утра", — рассказала мать задержанной. Родители уверены, что ребенок ни в чем не виноват.

"У меня ребенок имеет активную жизненную позицию, и я горжусь своим ребенком и горжусь Станиславом", — сказал отец.

В то же время адвокаты считают, что меру пресечения Краснову сегодня избирать не будут. Уверены, что "азовца" не покажут общественности, ведь уверяют, что его сильно избили правоохранители. Кроме того, по данным корпуса, еще не определено по какой статье будут судить Краснова.

"Мы подозреваем, что суд по Краснову не произойдет, есть несколько причин: СБУ до сих пор не понятно, по какой статье судить Стаса. Первая версия — наркотики и оружие. Вторая версия — взрывчатка. Второй момент — мы считаем, СБУ не покажет вида Стаса, потому что на нем лица нет — сплошные гематомы. Мы считаем, что сегодня состоится суд по его девушке Оксане", — заявил представитель "Азова" Александр Алферов.

Шевченковский суд с утра взят под усиленную охрану — рядом дежурят восемь автобусов Нацгвардии, по меньшей мере шесть патрулей полиции и скорая.

Как стало известно, Шевченковский суд изберет меру пресечения подруге главе гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова Оксане Шелест в 12:30. Об этом рассказал адвокат Краснова Андрей Мамалыга, сообщает "112 Украина".

А тем временем участники акции ГК "Азов" в поддержку Станислава Краснова снова зажгли файеры у здания СИЗО.

В то же время в СБУ говорят, что знают о встрече Краснова с российским куратором в Беларуси. Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Полковник Ткачук, глава аппарата СБУ не все мог сказать. Если мы говорим о том, что гражданин Украины, имеющий отношение к батальону "Азов", находился в Беларуси и встречался с куратором спецслужб РФ, то мы знаем, с кем он встречался. Причем детально была проговорена полученная информация, которая имеет достаточно веские доказательства того, с кем он общался и о чем. Причем он был в Беларуси не раз, он выезжал туда несколько раз", — рассказал советник главы СБУ. Кроме того, Тандит пообещал показать "интересные" материалы по делу Краснова.

Напомним, ранее руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Краснов готовил убийство одного из активистов гражданской блокады Крыма.

фото: 112.ua, видео: tsn.ua