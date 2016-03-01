У Порошенко назвали самые горячие точки на Донбассе: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки боевики по-прежнему активно нарушали режим тишины. Наиболее неспокойно было в районе Донецкого аэропорта и на Мариупольском направлении.

Об этом рассказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении впервые за много месяцев, установилось перемирие на линии фронта Зайцево — Майорск. Несколько беспокойнее было на Светлодарской дуге, Новгородском, Новоселовке Второй, где произошла серия вражеских провокаций.

Наиболее неспокойно вчера было в районе Донецкого аэропорта, в частности в Песках и Красногоровке, где враг 7 раз применил минометы, выпустив несколько десятков мин. Всего на Донецком направлении произошло 35 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении обстановка принципиально не изменилась. По-прежнему боевики активно нарушают режим тишины в Марьинском районе, а также в районе Гнутово.

Противник один раз применил 82-мм минометы и дважды открывал снайперский огонь.

Всего на этих рубежах обороны зафиксировано 19 обстрелов со стороны НВФ. С целью прекращения вражеских провокаций силы АТО неоднократно открывали ответный огонь.

На Луганском направлении вчера было спокойно.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 3 – получили ранения.

Напомним, нардеп Дмитрий Ярош сомневается, что в ближайшее время на Донбассе будут происходить широкомасштабные наступления.