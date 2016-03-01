Белый дом показал "желтую карточку" Саакашвили, Тимошенко и Садовому — нардеп

В Вашингтоне считают инициативу отставки правительства Арсения Яценюка и досрочных выборов крайне вредной для Украины, а их инициаторы получили "желтую карточку" от США.

Об этом заявил во вторник, 1 марта, народный депутат фракции "Народный фронт" Александр Дроздик.

"Соединенные Штаты ожидают от украинской власти политической стабильности и продолжения реализации начатых реформ, а не погружения страны в очередной кризис посредством досрочных парламентских выборов", — подчеркнул он.

Нардеп отметил, что американские политики прекрасно осознают, что возможные выборы отнимут у страны время, которое можно было бы потратить на проведение реформ.

"Правительство Соединенных Штатов верит, что Украина продемонстрирует успех и покажет пример всем постсоветским странам, поэтому заинтересовано в эффективной работе украинской власти", — сказал он.

Представитель фракции "Народный фронт" подчеркнул, что политиков, которые пытаются раздуть кризис, не поддерживают в США.

"В Вашингтоне считают инициативу отставки правительства под руководством Арсения Яценюка и досрочных выборов крайне вредной для Украины. Фактически это поставит крест на сотрудничестве нашего государства с США, Евросоюзом и международными финансовыми организациями", — подчеркнул Дроздик.

Парламентарий также добавил, что в настоящее время некоторые политики, которые называют себя новыми лицами, пытаются прикрыть провоцирование досрочных выборов якобы поддержкой США.

"В их поездках в Штаты и беготне по посольствам западных стран со своими скандальными сценариями на самом деле нет никакого смысла, кроме манипуляций и откровенного вранья во время политических ток-шоу", — подчеркнул Дроздик.

"Западные партнеры хорошо понимают вредность разбалансированности украинской власти. Поэтому показывают "желтую карточку" Саакашвили, Тимошенко, Садовому и другим инициаторам перевыборов. Это, в частности, подтверждают и слова посла Украины в США", — резюмировал он.