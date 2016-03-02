Обнаглевшие боевики 47 раз обстреляли позиции наших воинов

В зоне пролведения АТО на Донбассе обнаглевшие проссийские боевики не прекращают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 47 обстрелов. На Донецком направлении 29 обстрелов, на Мариупольском 15 и 3 на Луганском.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На Светлодарской дуге враг обстрелял украинские опорные пункты в Майорске — из минометов калибра 82-мм, а в Зайцево и Новгородском — из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку временно оккупированного Донецка в очередной раз были обстреляны из разных видов оружия украинские позиции в Опитном, Песках и Авдеевке.

Неспокойной была ситуации в районе Марьинки и Красногоровки. Нарушая Минские соглашения, боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов в Талаковке, Чермалику, Гнутово, Красногоровке и Невельском.

За сутки террористы 8 раз обстреляли украинских военнослужащих, выпустив при этом 58 мин. В полночь боевики снизили свою активность.

Украинские воины открывали ответный огонь из стрелкового оружия на обстрелы обнаглевших оккупантов", — говорится в сообщении штаба.

Ранее в штабе АТО назвали самое опасное направление на Донбассе

Видео: Військове телебачення України