Боевики стягивают бронетехнику к Марьинке и гонят пехоту под Авдеевку

Активность боевиков и российских военных фиксируется в широкой полосе от Марьинки до Светлодарского выступа. Обстрелы со стороны боевиков также фиксируются на приморском направлении — район Гнутово—Талаковка — Водяное — Лебединское.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики продолжают концентрировать бронетехнику и артиллерию в Петровском районе Донецка, наиболее приближенному к контролируемой силами АТО Марьинке.

Севернее улицы Петровского зафиксированы 6 единиц 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", две БТР-80 и три МТ-ЛБ. Западнее проспекта Кобзаря отмечается до танковой роты террористов. По Ясиноватскому шоссе на Спартак прибыло усиление (либо ротация) — 4 "Урала" с личным составом (у двух на прицепе ЗУ-23-2), два БТР-80 и один БМП-2.

Кроме того, в район Ясиноватской развязки и высоты 251.2 боевики перебросили усиление из состава своей тактической группы, развернутой в районе Крутой Балки — несколько МТ-ЛБ и три БМП-2, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, после потери "серой зоны" под Авдеевкой и боев у Ясиноватской развязки боевики неоднократно обстреливали позиции сил АО из тяжелых минометов.