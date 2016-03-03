Джемилев объяснил, что ждет РФ, если Путин не уйдет из Крыма

Если президент РФ Владимир Путин не освободит аннексированный Крым — Россию ждет распад.

Такое заявление сделал народный депутат, уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет QHA.

"У Путина другого выхода, кроме как освободить Крым, нет. Иначе это будет распад Российского государства", — сказал Джемилев.

По его мнению, Путин оккупировал украинскую территорию, потому что ему не удалось установить в Киеве марионеточный режим.

Нардеп также отметил, что во время аннексии полуострова Путин просил поддержки у крымских татар, говоря о том, как мы "будем счастливы в Российском государстве".

"В беседе с Путиным 12 марта 2014 года, когда он рассказывал, как мы будем счастливы в Российском государстве и просил нашей поддержки, я сказал: "Ваш референдум никто не признает, и самое лучшее для России – немедленно вывести войска с нашей территории". А он снова повторял, что мол, народ имеет право на самоопределение и будет определять на референдуме будущее", — рассказал Джемилев.

По мнению экс-главы Меджлиса, Путин рассчитывал восстановить влияние на Украину с помощью лояльной Кремлю власти.

"Путин проиграл вот в чем. Он прекрасно понимал, он неглупый, в общем-то, человек, что вот этот референдум никто из цивилизованных стран не признает, что это будет постоянным бременем для государства российского. Однако он рассчитывал, что сможет установить в Киеве режим а-ля Янукович, но не получилось", — сказал он.

Напомним, экс-премьер РФ, российский оппозиционный политик Михаил Касьянов заявил, что партии "ПАРНАС", в случае прихода к власти в России, готова вернуть Крым Украине.