Грядет "большая зачистка": в Донецк прибыл отряд спецназа ГРУ

Установлено прибытие с территории России на временно оккупированные территории Донбасса российских военных подразделений и отдельных групп российских офицеров.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Выяснилось, что в ходе ротации подразделений специального назначения, в район расположения 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК прибыло подразделение 24-й отдельной бригады специального назначения (Новосибирск) ГРУ ГШ ВС РФ.

Кроме того, для проверки состояния боевой готовности и материально-технического обеспечения 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК прибыла комиссия из состава Центра территориальных войск ВС РФ (Новочеркасск Ростовской области).

Напомним, на днях стало известно, что сводный оперативный отряд ГРУ и ФСБ РФ начал зачистку "ненадежных" главарей банд "Спарта", "Сомали" и "Восток" ДНР.