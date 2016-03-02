У Порошенко рассказали, на каком направлении было труднее всего: карта зоны АТО

В течение прошлых суток в зоне АТО на Донбассе режим прекращения огня нарушался во всех направлениях. Самым трудным было Луганское направление.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении вчера было труднее всего. Около 11.00 под вражеский обстрел попал автомобиль украинской сводной мобильной группы по борьбе с незаконной перевозкой товаров через линю разграничения.

По его информации, боевики открыли огонь из гранатомета с противоположной стороны Северского Донца, когда машина двигалась по дороге Лопаскино — Трехизбенка.

Также на автодороге Горское — Лисичанск на взрывном устройстве подорвался автомобиль с военнослужащими ВСУ.

Непосредственно на линии соприкосновения зафиксировано три вражеских обстрела.

На Донецком направлении продолжаются боевые действия низкой интенсивности с эпизодическим применением тяжелого вооружения. Противник 5 раз применил 82-мм и 120-мм минометы. Вражеские провокации зафиксированы на всех участках фронта – Светлодарская дуга, окрестности Горловки, Донецкий аэропорт.

На Мариупольском направлении обстановка остается прежней.

Противник проявлял наибольшую активность в Марьинском районе, а также на участке фронта Чермалик – Широкино. При этом враг трижды применил минометы. Боевики активно обстреливали наши позиции с 12 до 18 часов, после чего установилась полная тишина.

За минувшие сутки в районе проведения АТО 3 украинских военнослужащих погибли, 14 – получили ранения.

Ранее "Главред" сообщал, что на Луганщине между Трьохизбенкой и Лопаскино было совершено нападение на сводную мобильную группу "Счастье". Ранены трое сотрудников группы, которых госпитализировали.