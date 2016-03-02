Обама продлили санкции США против России из-за событий в Украине

Президент США Барак Обама продлил действия санкций в отношении России из-за событий в Украине.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает "Газета.ру".

Отмечается, что действия и политика, о которых говорится в предыдущих указах, продолжаются и представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное указом 13660", — говорится в документе.

Напомним, ранее посол США рассказал, когда санкции против России могут ослабить.