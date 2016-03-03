Ожесточенны бой под Авдеевкой: силы АТО отразили штурм боевиков

В течение прошедших суток наиболее интенсивные обстрелы со стороны террористов и боестолкновения фиксировались в районе Ясиноватской развязки на северной окраине Донецка.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики перебросили на этот участок с южного направления и со стороны Крутой Балки усиление (до мотострелковой роты и до танкового взвода). После чего не прекращают попыток оттеснить украинские войска восточнее в сторону Авдеевки путём массированных огневых налётов (82-мм120-мм миномёты) и действий небольших пехотных групп при поддержке огня бронетехники.

В частности, пехотные группы противника действовали со стороны Ясиноватской развязки, высоты 251.2 и опорного пункта террористов севернее данной высоты. В результате ожесточенного боестолкновения силы АТО удержали свои позиции, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, после потери "серой зоны" под Авдеевкой и боев у Ясиноватской развязки боевики неоднократно обстреливали позиции сил АО из тяжелых минометов.