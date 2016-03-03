Политолог объяснил, почему оккупанты не могут запретить Меджлис крымскотатарского народа

3 марта 2016, 17:18

Должна быть экстерриториальная автономия, говорит Константин Матвиенко.

Константин Матвиенко

Если оккупационные власти Крыма через суд запретят деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, то Украина должна принять ряд жестких мер.  

Об этом руководитель корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал в комментарии "Главреду".

"В данной ситуации Украина должна разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Против России должны быть введены украинские санкции, в частности, в том, что касается транзита. Также должны быть запрещены полеты российской авиации над территорией Украины. Должны быть разорваны все финансовые взаимоотношения с РФ. России должны быть предъявлены претензии о репарациях и контрибуциях — о компенсации убытков, которые принесла и оккупация Крыма, и боевые действия на Донбассе. Также должны быть возбуждены уголовные дела по факту похищения крымских татар, граждан Украины на территории Крыма. Все эти дела должны быть зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований", — подчеркнул политолог.

"До сих пор не понятно, почему не возбуждено уголовное дело по факту похищения сына Мустафы Джемилева; даже если там имела место уголовная деятельность, то это юрисдикция Украины. 2 марта стало известно о намерениях Российской Федерации требовать 23 года заключения для Надежды Савченко. Уже осуждены в России Сенцов и Кольченко, которые также являются гражданами Украины, — продолжил политический эксперт. — То есть необходимо в первую очередь говорить о том, что должно быть сделано Украиной в данной ситуации".

"А что касается последствий для РФ, то известно, что на днях Обама продлил санкции против России, в том числе, и по факту аннексии Крыма. Украина же даже близко не подошла к тому уровню санкций, которые ввели Евросоюз и США против России по факту действий РФ в Украине", — посетовал руководитель корпорации стратегического консалтинга "Гардарика". 

"Подчеркну, что не может быть запрета деятельности такого органа, как Меджлис, поскольку он может действовать на всей территории Украины. Если в Крыму деятельность Меджлиса будет запрещена, то для украинского законодательства это решение оккупационных властей будет иметь совершенно нулевое значение. Меджлис будет действовать, несмотря ни на что. Национально-культурная крымскотатарская автономия должна быть распространена на всю территорию Украины. Это должна быть экстерриториальная автономия, а не привязанная к какой-то земле, особенно сейчас, когда Крым оккупирован", — резюмировал Константин Матвиенко.

Напомним, директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко рассказал в комментарии "Главреду", что крымских татар хотят запугать репрессиями.

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Россия санкции Украина Крым запрет оккупанты Меджлис татары Константин Матвиенко
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