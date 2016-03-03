Соратники Януковича должны сидеть за решеткой, а не создавать "ширку" — Тетерук

В "Народном фронте" возмущены предложением представителей Оппозиционного блока к президенту Петру Порошенко и спикеру Владимиру Гройсману создать широкую коалицию в Верховной Раде.

Об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Как человек, пришедший в "Народный фронт" с передовой, где мы боролись с последствиями деятельности соратников Януковича, возмущен заявлением Оппозиционного блока. Все коллеги из фракции такого же мнения", — сказал Тетерук.

Он отметил, что экс-регионалы планируют свой реванш "за возвращение "легитимного" Януковича и всей мерзости, которая утопила Украину в огне и крови. Им не дает покоя 2005 год".

"Мы будем выступать категорически против создания "ширки". Меня возмущают даже разговоры на эту тему", — подчеркнул он.

Тетерук добавил, что все бывшие соратники Януковича должны отвечать за те преступления, которые они совершили.

"А их будущее с нашим будущим должно быть разделено колючей проволокой, потому что все они в конце концов должны пойти в тюрьму за те преступления, которые они совершили против государства", — резюмировал Тетерук.

фото: nfront.org.ua