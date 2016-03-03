Дело "азовца": СБУ заявила, что Краснов передавал оружие агенту ГРУ, и опубликовала новое видео

Задержанная сотрудниками СБУ на Херсонщине в апреле 2014 года россиянка Мария Коледа, которая выполняла задание спецслужб РФ по дестабилизации ситуации в южных областях Украины, на допросе созналась, что глава Гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов передавал ей оружие.

Об этом руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил в микроблоге Службы в Twitter.

#СБУ - Агент ГРУ Марія Коледа під час допиту зізналася, що Краснов передавав їй зброю — СБ України (@ServiceSsu) 3 марта 2016 г.

"Агент ГРУ Мария Коледа во время допроса призналась, что Краснов передавал ей оружие", - рассказал Ткачук.

Кроме того, Ткачук сообщил, что Краснов пребывал на постоянной связи с сотрудником ГРУ Константином Голоскоковым

Ткачук - Краснов перебуває на постійному зв'язку у співробітника ГРУ Костянтина Голоскокова — СБ України (@ServiceSsu) 3 марта 2016 г.

А тем временем СБУ обнародовала новые аудиозаписи якобы телефонного разговора "азовца". В Службе отмечают, что запись датирована 28 апреля 2014 года, именно тогда якобы Краснов разговаривал с кадровым сотрудником ГРУ РФ Константином Голоскоковым.

Так, во время разговора человек с позывным "Удот" информирует куратора из ГРУ о выезде украинских патриотов в Славянск для участия в освобождении города от сепаратистов.

Кроме того, в разговоре "Удота" и куратора идет речь об агентурной сети ГРУ РФ в Украине.

"Удот" рассказывает куратору о встрече с российской диверсанткой Марией Коледой

Напомним, 7 апреля 2014 года Коледа участвовала в столкновениях под Николаевской облгосадминистрацией, во время которых применяла огнестрельное оружие, в результате чего, по ее словам, ранила трех человек. После этих событий она вернулась в Херсонскую область, где и была задержана.

Также напомним, Краснов назвал видео СБУ с российским куратором 100-процентным фейком.

фото: rbc.ua