Политолог рассказал, что станет контрольным выстрелом в "Газпром"

После того, как несколько дней назад Госдеп США провел переговоры в Азербайджане, Евросоюз официально одобрил строительство Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP) из Турции в Италию.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Этот газопровод, является частью так называемого "Южного газового коридора", который соединит Азербайджан, Турцию, Грецию, Албанию и Италию.

Этот газопровод будет готов через четыре года и его еще называют контрольным выстрелом в "Газпром", пишет обозреватель.

"На следующей неделе ЕС вслед за США продлит на 6 месяцев санкции против России — 148 физических лиц и 37 юридических", — продолжает политолог.

Политолог также прокомментировал заявление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что Украине понадобится не менее 20 лет, чтобы претендовать на вступление в Евросоюз и НАТО.

"Перед референдумом в Голландии Юнкер сказал то, что многие противники расширения ЕС хотят услышать. И успокоившиеся они просто не придут на референдум. А нет явки— нет и референдума. А про НАТО вообще решают не в Брюсселе, и через лет 5 Украина будет в НАТО, а Юнкер на пенсии", — подытожил Одег Пономарь.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что наше государство сможет достичь критериев, необходимых для подачи заявки на членство в Европейском союзе, в течение пяти-шести лет.