Боевики что-то затевают в Донецке и Горловке: Захарченко провел секретное совещание с главарями банд

Подразделения террористов сразу на нескольких участках (Петровский район Донецка, Путиловка—Спартак—ДАП, Ясиноватая, "Горловский гарнизон", Еленовско—Докучаевский участок, группировка в районе Саханка — Заиченко, Стахановская группировка) приведены в повышенные степени боеготовности.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики интенсивно пополняют запасы материально-технических средств данных группировок, проводят их доукомплектование личным составом и техникой.

В штабах 1-го и 2-го "армейских корпусов" боевиков проходят постоянные совещания с "командным составом" (в 1-м АК секретное совещание с командирами бандформирований провел главарь "ДНР" Александр Захарченко).

Целый ряд подразделений 1-го АК батальонного звена (в основном из состава второго эшелона) проходят боевое слаживание в так называемых "учебных центрах", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, обстановка на Донбассе остается неспокойной, боевики 57 раз обстреляли силы АТО.