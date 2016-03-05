Захарченко — алкоголик, а "ДНР" — банановая республика. Я за единую Украину — экс-главарь "Бес"

Бывший главарь боевиков заявил, что не поддерживал идеи создания "Новороссии".
Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Безлер, отчасти по вине которого был развязан конфликт на Донбассе, заявил, что является сторонником единой Украины, а также никогда не поддерживал идеи создания "Новороссии" и "ДНР".
Об этом Безлер сообщил в социальной сети, на странице, которую он ведет вместе со своей супругой Анжеликой Шутенко-Безлер, информирует vlada.io.
"На все обвинения в "заединстве" отвечу, что я всегда был и остаюсь сторонником Единой Суверенной Федеративной Украины, но с одной оговоркой — без фашистов, без махрового национализма", — написал он.
"Будучи максималистом и перфекционистом, никогда не поддерживал идею ни "Новороссии", ни тем более идею "Банановой республики", очертания и все признаки которой мы видим в "ДНР", — уточнил Безлер.
Кроме этого в своем сообщении он также обрушился с критикой на главаря "ДНР" Александра Захарченко.
"Пусть эти комиссии расследуют продажу оружия "оплотом" в Горловке, за что был разоружен блокпост "оплота" в Горловке. Фигуранты Смердов, Захарченко. Разграбление банков в Горловке после моего выхода. Фигуранты Захарченко, Тимофеев. Или вы захотите узнать, куда бесследно исчезло 40 000 тонн угля, который я готовил что бы Горловка спокойно пережила зиму 2014-2015. Куда исчез этот уголь? В чьих карманах осели деньги? Г. Кадыров и В. Петрович, очередные овцы из депутатского стада банановой республики, собрали комиссию и решили завести уголовное дело против меня. Повеселили. Когда возбудите уголовное дело, передайте решение своей комиссии алкоголику-куриному окорочку Захарченко. Пусть прибьет у своей кровати, может по утрам не придется капельницы ставить, чтобы в чувство приходил", — написал Игорь Безлер.
Напомним, экс-командир горловских боевиков Игорь Безлер по прозвищу "Бес" заявил, что отказывается от наград, полученных за время его участия в боевых действиях на Донбассе и назвал главаря ДНР Александра Захарченко "стяжателем, вором, клоуном, алкоголиком и барыгой".