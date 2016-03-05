Захарченко — алкоголик, а "ДНР" — банановая республика. Я за единую Украину — экс-главарь "Бес"

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Безлер, отчасти по вине которого был развязан конфликт на Донбассе, заявил, что является сторонником единой Украины, а также никогда не поддерживал идеи создания "Новороссии" и "ДНР".

Об этом Безлер сообщил в социальной сети, на странице, которую он ведет вместе со своей супругой Анжеликой Шутенко-Безлер, информирует vlada.io.

"На все обвинения в "заединстве" отвечу, что я всегда был и остаюсь сторонником Единой Суверенной Федеративной Украины, но с одной оговоркой — без фашистов, без махрового национализма", — написал он.

"Будучи максималистом и перфекционистом, никогда не поддерживал идею ни "Новороссии", ни тем более идею "Банановой республики", очертания и все признаки которой мы видим в "ДНР", — уточнил Безлер.

Кроме этого в своем сообщении он также обрушился с критикой на главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Пусть эти комиссии расследуют продажу оружия "оплотом" в Горловке, за что был разоружен блокпост "оплота" в Горловке. Фигуранты Смердов, Захарченко. Разграбление банков в Горловке после моего выхода. Фигуранты Захарченко, Тимофеев. Или вы захотите узнать, куда бесследно исчезло 40 000 тонн угля, который я готовил что бы Горловка спокойно пережила зиму 2014-2015. Куда исчез этот уголь? В чьих карманах осели деньги? Г. Кадыров и В. Петрович, очередные овцы из депутатского стада банановой республики, собрали комиссию и решили завести уголовное дело против меня. Повеселили. Когда возбудите уголовное дело, передайте решение своей комиссии алкоголику-куриному окорочку Захарченко. Пусть прибьет у своей кровати, может по утрам не придется капельницы ставить, чтобы в чувство приходил", — написал Игорь Безлер.

Напомним, экс-командир горловских боевиков Игорь Безлер по прозвищу "Бес" заявил, что отказывается от наград, полученных за время его участия в боевых действиях на Донбассе и назвал главаря ДНР Александра Захарченко "стяжателем, вором, клоуном, алкоголиком и барыгой".