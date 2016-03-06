Боевики обстреляли КПП "Марьинка", пост пришлось временно закрыть

В Донецкой области на контрольном посту въезда-выезда "Марьинка" из-за обстрела временно приостановлен пропуск граждан и автомобилей.

Об этом сообщает УНИАН.

Как сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, сегодня в 9.05 со стороны населенного пункта Александровка, расположенного на не подконтрольной украинской власти территории, российско-террористические войска осуществили провокационный обстрел контрольного поста "Марьинка". Огонь велся из гранатомета и снайперской винтовки. В настоящее время боевики продолжают обстреливать КПВВ.

В связи с этим принято решение временно приостановить пропуск людей и транспортных средств через КПВВ "Марьинка", добавили в ГПСУ.

Напомним, Российские оккупанты продолжают нести потери на Донбассе. Стало известно об уничтожении нескольких диверсантов, которые пытались прорваться сквозь боевые порядки сил АТО под Марьинкой Донецкой области.