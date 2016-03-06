Савченко может вернуться в Украину уже в конце марта — адвокат

Незаконно заключенная в России украинский летчица и нардеп Надежда Савченко может вернуться в Украину в конце марта-начале апреля.

Об этом заявил адвокат Савченко Марк Фейгин в интервью "Новому времени".

По его словам, "непредвиденные обстоятельства никто не отменял", однако если в марте будут ослаблены персональные санкции, то шансы на обмен Савченко могут возрасти.

Кроме того, Фейгин также заявил, что его подзащитную могут обменять на двух задержанных российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева после окончания суда над ними в Украине.

По его словам, в Кремле уже договорились об обмене спецназовцев на Савченко.

"Насколько я знаю, это не будет прямой обмен, так как для этого нет оснований. Савченко отправят отбывать наказание в Киев, а Александрова и Ерофеева — в Москву", — рассказал адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что в России говорят, что состояние Савченко удовлетворительное, генконсул требует украинских врачей.