Слушания по делу "бриллиантовых прокуроров" отложили на 10 марта

Голосеевский районный суд Киева отложил на 10 марта слушания по делу бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и гражданина Валерия Гибаленка.

Об этом передает корреспондент УНИАН.

Соответствующее решение суд принял сегодня. "Заслушав участников, коллегия судей, посоветовавшись на месте, приняла решение отложить заседание в связи с неявкой обвинителя, а именно на 10 марта на 10:00 утра", — сказал председательствующий судья.

Экс-заместитель прокурора Киевской области Корниец после заседания сказал, что относится к переносу слушания дела негативно из-за неявки представителей стороны обвинения.

"Это, как сказал мой защитник, неуважение к суду, к масс-медиа, к обществу, поскольку заседание, как я сказал, было назначено заранее, до того как был перенесен выходной день, поэтому они должны прийти", — сказал Корниец.

По его мнению, сторона обвинения не явилась на заседание, поскольку не имеет доказательств вины.

"Ни одного доказательства нет в совершении мной или моим коллегой преступлений", —заявил Корниец.

Он считает, что таким образом прокуратура решила "максимально оттягивать" рассмотрение производства в суде, чтобы "позор их был виден как можно позже".

Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и Службы безопасности Украины 5 июля 2015 года.

Установлено, что злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили взятку в виде 150 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Во время обысков у первого заместителя начальника ГСУ Генпрокуратуры было изъято 400 тысяч долларов, а у заместителя прокурора Киевской области — значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 миллиона гривень, а Шапакіну — в размере 3 миллиона гривень.

Гражданскому лицу, которое было задержано вместе с Шапакиным и Корнийцом, — Гибаленко, подозреваемому в посредничестве при передаче взятки, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения, аналогичную Корнийцу.

Все они были отпущены на свободу под внесенные залоги.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Напомним, всех прокуроров и следователей, занимавшихся делом так называемых "бриллиантовых прокуроров", уволили из Генеральной прокуратуры Украины.