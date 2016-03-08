Боевики 54 раза обстреляли позиции сил АТО и получили по зубам под Авдеевкой

Пророссийские наемники продолжают обстрелы позиций ВСУ. И за прошлые сутки, 7 марта, были зафиксированы 54 обстрела, из них 41 на Донецком и 13 на Мариупольском направлениях.

Об этом говорится в оперативной сводке пресс-центра штаба АТО на его странице в Facebook.

"Нагло нарушая Минские соглашения, российские террористы продолжили обстрелы укреплений сил АТО запрещенными видами вооружения. Использование минометов по позициям вблизи Авдеевки им оказалось недостаточным и около 17.00 боевики использовали танк и осуществили из него 6 выстрелов", — сообщил представитель штаба АТО Сергей Жмурко.

Были обстреляны из минометов калибра 82-мм и опорные пункты ВСУ в Песках и Майорском, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции вблизи Опросного, Троицкого, Луганского, Новгородского, Лозового.

"На Мариупольском направлении боевики вели огонь по позициям сил АТО в районе н.п Красногоровка, Марьинка, Талаковка и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — отмечают военные.

При этом украинские воины в отдельных случаях вели огонь в ответ на обстрелы обнаглевших оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.