Жебривский рассказал, как на Донетчине боевики "открыли охоту" на госчиновников

Начиная со среды чиновникам Донецкой области будет запрещено пересекать линию разграничения.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "5 канала".

Причиной является то, что боевики охотятся на госслужащих.

"Списки всех работников ОГА, всех работников райгосадминистраций попали в руки террористов, и на сегодняшний день их обнаруживают, они установили уже свои блокпосты, контрольно-пропускные посты и работников проявляют — с ними проводят различные беседы, стараются, чтобы они подписали некоторые письма и из-за этого на сегодняшний день это критично, это недопустимо, и в среду такое распоряжение будет выдано. Списки передадим пограничникам, которые на пунктах пропуска, и в принципе не будут выпускать", — заявил Жебривский.

Напомним, ранее Жебривский предупреждал о том, что российские войска готовят наступление на Донбассе.