Ответка на Донбассе: силовики огнем успокоили оккупантов, карта зоны АТО

На Донбассе за минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 3 — получили ранения.

Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его данным, на Луганском направлении вчера было спокойно.

На Донецком направлении, как и в прошедшие дни, эпицентром боевых действий остаются Авдеевка и Пески. На этих рубежах противник неоднократно применял тяжелое вооружение — 82-мм и 120-мм минометы, а также танки. После одного из обстрелов украинские позиции атаковала вражеская ДРГ, двигавшаяся со стороны Ясиноватой. Нападение отбито.

Также мощный, почти 4-часовой обстрел украинских позиций произошел близ Луганского. Противник применил БМП. Силы АТО открыли ответный огонь, и прекратили агрессивные действия оккупантов. Аналогичный обстрел произошел на соседних позициях — у Лозового.

Мощные обстрелы со стороны НВФ зафиксированы и на других участках фронта. Всего на Донецком направлении за прошедшие сутки произошел 41 обстрел со стороны НВФ и 1 боестолкновение.

На Мариупольском направлении обстановка значительно спокойнее. Противник нарушал режим тишины в Марьинском районе, в Гранитном и на линии фронта Гнутово — Широкино.

Всего на Мариупольском направлении произошло 13 обстрелов наших позиций, рассказал Мотузяник.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 марта, были зафиксированы 54 обстрела, из них 41 на Донецком и 13 на Мариупольском направлениях.