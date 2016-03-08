Невезучие "морпехи" ДНР: сборище мародеров в Новоазовске переименовали в штурмовой полк

Не успели высохнуть чернила под приказом главаря ДНР Александра Захарченко о создании 9-го "полка морской пехоты" в Новоазовске, как его снова переименовали.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российское командование продолжает мероприятия по маскировке участия в боевых действиях на Мариупольском направлении подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота ВС РФ.

В начале марта 9-й особый мотострелковый полк морской пехоты 1-го армейского корпуса был переименован в 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты, рассказали в украинской разведке.

Напомним, проведенная неделей ранее инспекция в 9-м полку показала, что это не "морпехи" ДНР, а сборище мародеров.