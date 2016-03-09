Настоящую цену популизма Саакашвили уже видят и в Украине, и в Европе — нардеп

9 марта 2016, 18:53

Одесский губернатор не занимается развитием региона, а устроил вояж по областям в формате" Антикоррупционного форума, говорит Александр Дроздик.

Михеил Саакашвили на митинге в поддержку Надежды Савченко в Одессе

В Европе негативно оценивают популизм со стороны действующего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Александр Дроздик, комментируя статью британского журналиста Томаса де Вааля "Одесский проект", опубликованную на сайте Центра Карнеги.

"В Европе, как и в Украине все четче видят цену популизма и пустых обещаний Михеила Саакашвили, который сейчас вместо того, чтобы заниматься развитием вверенного ему региона, устроил вояж по украинским регионам в формате" Антикоррупционного форума ". Показательно, что британский журналист, который лично побывал в Одессе, критически оценил деятельность команды Саакашвили и его связи с местными одиозными бизнесменами", — отметил он.

"Британский журналист Томас де Вааль пишет: "Прежде чем рассуждать о том, способен ли Саакашвили проводить реформы на национальном уровне, следует ответить на вопрос, а многое ли из обещанного он успел сделать за время своего губернаторства в Одессе. Ответ здесь неочевиден". Британец привел мнение известного одесского писателя и бизнесмена Евгения Деменко — 90% одесситов разочаровались в Саакашвили.

Также де Вааль заинтересовался эпопеей с возвращением государству Одесского аэропорта, который в 2011 году был передан Борису Кауфману и Александру Грановскому — двум бизнесменам, связанным с "семьей" Януковича. В результате Саакашвили несмотря на обещания отобрать аэропорт у дельцов, которые довели аэропорт чуть ли не до аварийного состояния, оставил им воздушные ворота миллионного города. Зато Саакашвили арендовал дом для Центра государственных услуг у тех же самых Грановского и Кауфмана, а распиаренный "антикоррупционный форум" провел в гостинице "Бристоль", который принадлежит этим одиозным предпринимателям, констатировал британский журналист. Фактически речь идет о политической коррупции со стороны "правдоруба" Саакашвили", — подчеркнул депутат Дроздик.

"На любви к манипуляциям и передергиваниям Саакашвили ловят и украинские СМИ. Так, на сайте журнала "Новое время" журналисты опубликовали "сборник" примеров манипуляций и преувеличений в публичных высказываниях Саакашвили. Показано, как губернатор ловко подтасовывает цифры. Доходит до смешного: Саакашвили рассказывает, мол, на госпредприятиях бюджет ежегодно теряет 10 млрд, а на самом деле за 9 месяцев 2015 года 100 крупнейших государственных компаний Украины заработали 2,2 млрд грн. И такую ​​"туфту" Саакашвили пытается представить обществу как "борьбу с коррупцией", — подчеркнул он.

"Но правда всегда выходит на свет, несмотря на все попытки ее исказить и похоронить под грудой лжи. Поэтому политический проект Саакашвили, скорее всего, умрет, так и не родившись. Дешевая популистская риторика со стороны самого Саакашвили и его союзников вроде Сергея Лещенко, Саши Боровика и других "правдорубов" работает все меньше. Не помогает и щедрое финансирование российского олигарха Григоришина и сомнительных одесских бизнесменов. С каждым днем ​​все больше украинских и европейцев видят, что перед ними — мыльный пузырь", — сказал Дроздик.

фото: Facebook Михеила Саакашвили

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Народный Фронт Саакашвили Дроздик
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