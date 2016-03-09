В Еврокомиссии заявили, что в следующем месяце могут одобрить безвизовый режим с Украиной

Европейская комиссия приняла законодательную инициативу предоставить Грузии безвизовый режим, сообщил европейский комиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

Об этом он объявил в четверг в Брюсселе, передает УНИАН.

"Я рад объявить, что Еврокомиссия сегодня предложила снять визовые требования для граждан Грузии. Что именно мы сегодня приняли, — это внести Грузию в список стран, чьи граждане могут ездить в зону Шенгена без виз", — сказал он.

Вместе с тем комиссар подчеркнул, что такое решение не является "сюрпризом". По словам Аврамопулоса, Грузия выполнила все необходимые для этого требования.

Кроме того, европейский комиссар сообщил, что сейчас эта законодательная инициатива будет передана в Совет ЕС и Европейского парламента.

"Я надеюсь, что решение будет быстро принято. Когда решение будет принято, граждане Грузии, имеющие биометрический паспорт, не будут нуждаться в визе, чтобы путешествовать в зоне Шенгена до 90 дней по делам, или туристом, или по семейным делам. Но это не дает права на работу в Евросоюзе", — пояснил Аврамопулос.

В то же время Аврамопулос не исключает, что Европейская комиссия уже в следующем месяце может принять законодательную инициативу о предоставлении Украине безвизового режима.

"Украина очень напряженно работает над всеми вопросами для того, чтобы выполнить все критерии. Мы все еще работаем в положительном русле для того, чтобы внести Украину в список следующего месяца", — сказал Аврамопулос.

По его мнению, положительным сигналом для этого является то, что украинская сторона в плане выполнения взятых обязательств "делает это очень положительно и успешно". "Это вопрос времени, чтобы выполнить все критерии", — подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, ранее названы были причины по которым Украина может не получить безвизовый режим.