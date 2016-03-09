Порошенко и Эрдоган договорились достичь соглашения о ЗСТ до конца текущего года

Украина и Турция намерены подписать Соглашение о Зоне свободной торговли и довести товарооборот между странами до 20 млрд долл до 2020 года.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает УНИАН.

"Мы обращаем особое внимание на необходимость подписания Соглашения о свободной торговле уже до конца текущего года, — сказал Эрдоган. — Мы также говорили с президентом Порошенко о том, чтобы довести товарооборот до 20 млрд долл к 2020 году".

Эрдоган также подчеркнул, что помимо Соглашения о свободной торговли, Украина и Турция должны также подписать и реализовать ряд других двусторонних договоров, включая договор об избежании двойного налогообложения и охраны инвестиций.

Напомним, Порошенко призвал Турцию признать геноцидом депортацию крымских татар.

Фото: @poroshenko.