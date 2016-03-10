Адвокат: Савченко прекратила сухую голодовку

Сегодня, 10 марта, стало известно, что ожидающая приговора Донецкого горсуда Ростовской области РФ, депутат Верховной Рады, летчица Надежда Савченко прекратила сухую голодовку в российском СИЗО.

Такое заявление обнародовал один из российских защитников мужественной украинки — адвокат Марк Фейгин, сообщает ТСН.

Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо от президента Петра Порошенко, который обещал сделать все возможное, что обменять пленницу.

В своем обращении к украинцам Надежда написала, чтобы прекращает сухую голодовку ради всех, кто переживает за нее.

Вышел от Нади. Она прекратила голодовку по просьбе президента Петра Порошенко и соотечественников #FreeSavchenko pic.twitter.com/SijgZLcoIP — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 Березень 2016





Напомним, в знак протеста против затягивания судилища, семь дней Надежда держала сухую голодовку, в последний день она потеряла 4 кг веса, ее лихорадило, а температура была выше 38 градусов.

Больше по теме читайте в статье "Главреда": Дело Савченко. Почему Россия похожа на пиратскую шхуну с полоумным преступником вместо капитана.