Адвокат раскрыл, какой пост Порошенко предложил Савченко

Глава государства написал письмо летчице, на которое она уже ответила.
Президент Петр Порошенко предложил арестованной в России летчице и нардепу Надежде Савченко пост в Кабинете министров.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал ее адвокат Марк Фейгин, ссылаясь на письмо главы украинского государства.
В то же время юрист уточнил, что речь идет о посте министра в силовом блоке.
"Уверен, это поможет освобождению (нашей соотечественницы — ред.)", — отметил Фейгин.
Ответ Нади президенту Петру Порошенко и украинцам pic.twitter.com/JVKIo7DKXG— Mark Feygin (@mark_feygin) 10 Березень 2016
Напомним, ранее сообщалось, что после получения письма от Петра Порошенко Надежда Савченко решила прекратить сухую голодовку. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.