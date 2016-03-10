Адвокат раскрыл, какой пост Порошенко предложил Савченко

Президент Петр Порошенко предложил арестованной в России летчице и нардепу Надежде Савченко пост в Кабинете министров.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал ее адвокат Марк Фейгин, ссылаясь на письмо главы украинского государства.

В то же время юрист уточнил, что речь идет о посте министра в силовом блоке.

"Уверен, это поможет освобождению (нашей соотечественницы — ред.)", — отметил Фейгин.

Ответ Нади президенту Петру Порошенко и украинцам pic.twitter.com/JVKIo7DKXG — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 Березень 2016

Напомним, ранее сообщалось, что после получения письма от Петра Порошенко Надежда Савченко решила прекратить сухую голодовку. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.