У Порошенко назвали самые горячие точки на Донбассе: карта зоны АТО

Ситуация в зоне АТО остается напряженной на Донецком и Мариупольском направлениях. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Авдеевке и на Светлодарской дуге

Об этом рассказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"На Донецком направлении наиболее неспокойная обстановка сохраняется в Авдеевке и ее окрестностях.

В частности, вчера вечером, 9 марта, противник открыл огонь из 122-мм артиллерии, а также минометов. Повреждены два частных дома. Жертв и пострадавших среди гражданских и наших бойцов нет", – говорится в сообщении.

По словам Мотузяника, второй "горячей точкой" был пос. Луганское на Светлодарской дуге. Противник применил минометы и бронетехнику, а также вел снайперский огонь.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 42 вражеских обстрела. Спокойных участков на фронте от Троицкого до Песок практически нет.

На Мариупольском направлении обстановка значительно спокойнее – 7 вражеских обстрелов за прошедшие сутки. Противник нарушил режим тишины в Марьинке, Гранитном и Гнутово.

На Луганском направлении вчера было спокойно.

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 1 – получил ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения АТО на Донбассе противник пытался захватить наш наблюдательный пункт на Луганщине, но вынужден был отступить после непродолжительного боя.