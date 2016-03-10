В Сети пранкеры опубликовали запись разговора с адвокатом Савченко и Цеголко

На канале Youtube пранкера "Вована" появилось видео с записью разговора пранкеров с адвокатом Надежды Савченко Марком Фейгиным и пресс-секретарем президента Украины Петра Порошенко Святославом Цеголко.

"Звонок адвокату Надежды Савченко Марку Фейгину от представителя администрации президента Украины с просьбой донести до Надежды письмо якобы от Порошенко. Затем разговор с пресс-секретарем Порошенко Святославом Цеголко", — говорится в описании к видео.

Напомним, сегодня, 10 марта, Фейгин обнародовал заявление Савченко о прекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо якобы от Порошенко, пообещавшего сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.

В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.

Кроме того, Фейгин опубликовал текст якобы самого письма Порошенко к Савченко с просьбой о прекращении голодовки и предложением должности в новом составе украинского правительства. В Twitter Фейгина также появился комментарий, что речь идет о должности "силового" министра, и такое предложение поможет освобождению Савченко.

Однако у Порошенко заявили, что он не писал никаких писем Савченко.

Вскоре российский пранкер Лексус признался, что именно он с товарищем Владимиром Кузнецовым ("Вован") подделал якобы письмо от Порошенко, отправленное Надежде Савченко.

Видео: Vovan222prank