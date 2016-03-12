Американский генерал рассказал, как США отвечают на действия России в Украине

Командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в ответ на действия России в Украине американская армия увеличивает свое присутствие на европейской территории.

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg, пишет Украинская правда.

В то же время военнослужащий уточнил, что "серьезная кинетическая ситуация с российскими войсками маловероятна, и мы хотим сохранить все именно так".

"...усиленно работаем над тем, чтобы извлечь уроки из ситуации в Украине", — приводят журналисты слова Ходжеса.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что ненавидит воевать с Россией, но как главнокомандующий должен защищать Украину. Ознакомиться с мнением главы государства можно здесь.