Генпрокуратура сообщила экс-министру обороны о подозрении

Бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю главная военная прокуратура ГПУ составила сообщение о подозрении за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные Генпрокуратуры.

В то же время агентство уточнило, что халатность имела место при согласовании в 2011 году перечня военного имущества Вооруженных Сил Украины, подлежащего отчуждению.

"В дальнейшем это решение позволило Минобороны осуществить неправомерное отчуждение двух тяжелых стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС субъекту предпринимательства", — отметили правоохранители.

Во время досудебного расследования установлено местонахождение самолетов и их комплектующих, наложен арест, а также предотвращена дальнейшая реализация в Российскую Федерацию.

Напомним, Михаил Ежель занимал пост министра обороны Украины с 11 марта 2010 года по 8 февраля 2012. В августе 2014-го Генпрокуратура открыла против него более 50 уголовных дел за активное участие в уничтожении тылового обеспечения украинской армии.