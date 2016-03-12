Эпицентром противостояния на Донбассе стали три района: карта зоны АТО

Прошедшие сутки в зоне проведения АТО характеризовалась резким увеличением обстрелов и вооруженных провокаций со стороны боевиков.

Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На Донецком направлении эпицентром противостояний стали три района — Донецкий аэропорт, окрестности Горловки и поселок Луганское на Светлодарской дуге.

Также боевики вели обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, начиная с танкового обстрела в 05:50 утра, и заканчивая прицельным огнем из 122-мм САУ в 18:20. Днем Авдеевка попала под вражеский огонь из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия, и еще дважды боевики стреляли из танков и один раз - из БМП.

Вблизи поселка Пески и Опытного обстрелы не прекращались весь день. Здесь, кроме стрелкового оружия и гранатометов, силы АТО зафиксировали два снайперских обстрела у обоих населенных пунктов, а неподалеку Песков боевики четыре раза стреляли из 120-мм миномета. В течение суток боевики выпустили 54 мины из 82-мм миномета из села Старомихайловка по нашим позициям возле Красногоровки, а также осуществили один снайперский обстрел.

Еще одной горячей точкой были Зайцевое и Майорск недалеко от Горловки. Здесь гибридные войска вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. У Зайцевого работал вражеский снайпер.

Вблизи поселка Луганское боевики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и БМП.

На Мариупольском направлении враг сосредоточил обстрелы из 82-мм минометов в районе Марьинки и села Чермалык. Также в Марьинке был зафиксирован снайперский обстрел и многочисленные провокации с применением стрелкового оружия. Вражеские провокации произошли возле Широкино, Гранитного и Водяного.

На Луганщине боевики совершили одну вооруженную провокацию в районе Новозвановки, применив стрелковое оружие и гранатометы.

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли и один получил ранения. Среди них – один воин погиб в результате минометного обстрела у Авдеевки, а другие двое бойцов попали под обстрел из вражеского БМП во время передвижения к позициям сил АТО у поселка Новгородское.

Ранее в штабе АТО отмечали, что боевики резко увеличили обстрелы: поливали огнем наши позиции из запрещенного оружия 75 раз