У Порошенко рассказали, где на Донбассе было горячее всего: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков, горячее всего было на Донецком направлении.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб, однако семь бойцов получили ранения.

"На Луганском направлении противник открывал огонь один раз, на Донецком — 62 (каждый третий — из тяжелого вооружения), а на Мариупольском — восемь", — отметил силовик.

По его словам, на втором напряженная ситуация сохраняется возле города Авдеевка, где боевики дважды открывали огонь из танков, осуществили артиллерийский обстрел из 122-мм пушки и выпустили 63 мины из минометов.

Кроме того, они все чаще используют бронетехнику на Светлодарск дуге, не прекращаются провокации вблизи Горловки (под Зайцево активно применяли стрелковое оружие, гранатометы и 82-мм минометы, аналогичная ситуация в районе Майорска).

Между тем возле донецкого аэропорта террористы открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Опытного и Песок, также было зафиксировано два минометных обстрела по нашим позициям.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Карта: mediarnbo.org