Экс-глава Госдепа: США должны помогать Украине укреплять безопасность

Экс-глава государственного департамента США Кондолиза Райс считает, что США должны помогать Украине и укреплять ее безопасность.

По ее мнению, при этом необходимо максимально придерживаться Минских соглашений и ждать, когда санкции и низкие цены на нефть повлияют на экономику России, сообщает ZN.UA.

"Я, безусловно, верю, что мы должны помогать Украине защищать себя, я верю, что у людей должна быть возможность защищать себя с помощью стрелкового оружия, хотя американское правительство не выбрало этот путь, и я его понимаю", — сказала Райс в интервью одному из каналов.

По ее словам, Минские соглашения постоянно нарушаются Россией, но санкции и цена на нефть имеют свой эффект.

"Очевидно, что Минские договоренности постоянно нарушаются, но мы должны к этому относиться с терпением и продолжать стоять на своем. Санкции вместе с низкими ценами на нефть серьезно вредят российской экономике", — убеждена Райс.

Она также добавила, что Украина должна осуществлять экономические реформы, а власть для этого должна приложить больше усилий.

Напомним, ранее Керри поставил Россию перед выбором: санкции или выполнение Минских соглашений.

Фото: tcayanovsky.com.