Российский политолог рассказал, как Украина может нанести поражение Путину

Российский политолог Андрей Пионтковский посоветовал Украине отказаться от сделки по Донбассу и оставить президента России Владимира Путина "с его бандитской Лугандонией на руках".

Так он прокомментировал приказ главы РФ о выводе основной части российской военной группировки из Сирии на своей странице в Facebook.

"В любом случае, это (вывод войск из Сирии. — ред.) серьезнейшее внешнеполитическое и имиджевое поражение (российского. — ред.) режима. Одно из тех, которые ведут к падению такого рода диктатур. Украинцы, за вами очередь нанести еще одно, отказавшись от сделки по Донбассу и оставив Путина с его бандитской Лугандонией на руках", — подчеркнул политолог.

"Решение о выводе российских войск из Сирии возможно было и ожидаемым, но в какой-то долгосрочной перспективе. То, что оно было принято сегодня вечером, является абсолютной сенсацией, учитывая еще то, как именно его объявление происходило. Такое зрелище нужно было видеть.

Было очень заметно, что Путин, Лавров и Шойгу находились под огромнейшим стрессом. Если позволено будет воспользоваться языком российской полууголовной политической "элиты", они выглядели опущенными, и несли полнейший бред. Попытайтесь сопоставить их блеяние с тем, что кремлевская пропаганда внушала нам все последние полгода, — отметил политолог.

По его словам, "пиплу объясняли, что основная цель этой операции была в том, чтобы остановить террористов ИГИЛа на дальних рубежах и они не пришли к нам в России. И вот теперь вожди докладывают нам, что за все это время убито 17 (!) полевых командиров. Все. Теперь наша "миссия выполнена" и военные с достоинством возвращаются на Родину…".

Пионтковский также отметил, что пока трудно понять причины решения Путина по Сирии.

"Какие именно очень весомые причины заставили Путина и кампанию сделать это сегодня и в такой абсолютно пораженческой манере - трудно сказать. Я не знаю, кто и какие серьезные аргументы предъявил этим людям, чтобы довести их до такого состояния, после того, как вся наша пропаганда неустанно рассказывала нам полгода, как мы встаем с колен и боремся с террористами на дальних рубежах", — пишет он.

"(Президенту Сирии Башару — ред.) Асаду же Путин пожелал в телефонной беседе: "Держись, Башар! Мы с тобой!". Но помните, что стало с товарищем (президентом Афганистана Мохаммадом Наджибуллой в 1987—1992 годах, которого в 1996 казнили — ред.) Наджибуллой? Его, в конце концов, повесили на столбе в Кабуле. А может быть, Асад не стал дожидаться подобной участи и сам договорился с оппозицией и американцами о сохранении своей власти в алавитском анклаве? А в качестве демонстрации своей договороспособности предложил Путину как "легитимный президент" убираться к чертовой матери", — подчеркнул политолог.

Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из Сирии с 15 марта.

видео: youtube.com