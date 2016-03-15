Садовый призвал президента "не балабонить", а взять ответственность на себя: Раду окружили нацгвардейцы

Сегодня, 15 марта, начинает свою работу Верховная Рада. Политический кризис не удается решить.

Готовясь к пленарному заседанию, здание парламента обнесли ограничительной лентой, а по периметру расставили нацгвардейцев, сообщается ТСН.

В первой половине дня, по словам спикера Владимира Гройсмана, депутаты рассмотрят законопроект об электронном декларировании, которое является одним из важнейших условий получения безвизового режима с Евросоюзом.

Верховная Рада может вернуться к вопросу отставки правительства в отношении которого в Администрации президента совещались до поздней ночи.

По словам участников переговоров, присутствовавший на собрании премьер Арсений Яценюк заявил, что готов сложить полномочия, если парламент найдет необходимые 226 голосов за новый состав и руководителя правительства.

На встрече из уст президента прозвучала кандидатура на пост премьера нынешнего министра финансов Натальи Яресько, а до того вероятным претендентом на пост главы правительства президент называл мэра Львова Андрея Садового.

Между тем, Садовой заявил, что ответственность за выход страны из политического кризиса должен взять на себя президент Украины Петр Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".

"Кто у нас сегодня главный: президент или премьер? Никто не может дать ответ. Мы живем в парламентско-президентской республике, где правительство должно быть сформировано парламентом. На самом деле наибольшее влияние имеет президент и имеет наибольшую фракцию в парламенте, поэтому они должны брать ответственность. Мы ждем от президента и предложений по правительству, и предложений по министрам, и по коалиции", — сказал он.

При этом Садовый отметил, что если бы его партия имела 50% голосов в парламенте, она бы взяла на себя ответственность за решение имеющейся проблемы. Сам же, настроен на работу.

"У меня есть желание иметь возможность работать, а не балабонить, потому что последние 3 недели наш политикум балабонит с утра до вечера, а работы никакой нет", — так Садовый ответил на вопрос, имеет ли он президентские амбиции.

Напомним, ранее у Порошенко назвали три варианта выхода из политического кризиса.

Стоит также отметить, что Кабмин обнародовал план работы на 2016 год. Чиновники поставили себе 379 задач. План правительства состоит из четырех основных приоритетов – независимая европейская Украина, децентрализация, забота о каждом (образование, медицина, решение проблем молодежи) и создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

видео: ТСН