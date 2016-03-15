Дипломат объяснил, как можно заставить Россию уйти из Крыма и Донбасса

15 марта 2016, 15:57

Экс-министр убежден, что Украине надо думать об асимметричных ответах на военную угрозу с российской стороны.

Деоккупация Крыма невозможна без принуждения России к уважению международного права, а теоретическое окончание войны на Донбассе не должно означать, что санкции против России должны быть сняты.

Об этом сказал руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко, пишет УНИАН.

"Деоккупация Крыма, в принципе, невозможна без принуждения России к уважению международного права. Просто так Россия не уйдет ни с Донбасса, ни из Крыма, и нам нужно думать, каким образом заставить РФ вернуть статус-кво, который был до начала агрессии", — говорит Огрызко.

Дипломат считает, что чисто военный сценарий возвращения Крыма нереалистичен из-за того, что в Украине пока нет армии, которая способна его реализовать.

Экс-министр убежден, что Украине надо думать об асимметричных ответах на военную угрозу с российской стороны.

"Я бы приветствовал планы украинского руководства начать программу восстановления ракет малой дальности. Также нам надо думать и о другом измерении — ракетах средней дальности. Это то, что может быть чрезвычайно серьезным сдерживающим фактором для России, включая и то, что называется угрозой с юга. Комбинация наших ракетных возможностей малой и средней дальности может быть для нас чрезвычайно серьезным аргументом противодействия российской агрессии и быть серьезным сдерживающим фактором", — сказал Огрызко.

Он также считает, что Украине нужно посмотреть по-новому на соседей: Польшу, Словакию, Венгрию, Турцию, Болгарию, а также Прибалтийские страны.

"Нам надо значительно усилить нашу военную кооперацию с Польшей и Турцией. С турками нам нужно было бы сделать несколько совместных бригад наподобие "Укрполбат" для того, чтобы мы имели хороший практический выход на южный фланг, который, собственно, Турцией и подпирается", — сказал Огрызко.

Кроме того, Украине необходимо переосмыслить военно-морское сотрудничество с Турцией, Румынией, Болгарией и Грузией. Чрезвычайно важным, по словам Огрызко, является привлечение США к такому черноморскому военному сотрудничеству. "Нам нужно иметь активное присутствие ВМС этих стран в Черном море, проводить совместные учения, стрельбы, походы, усиливать контроль за прохождением российских судов через проливы Босфор и Дарданеллы, одним словом, создавать для России максимальный дискомфорт в акватории Черного моря", — сказал Огрызко.

По его убеждению, необходимо также ввести транспортную блокаду Крыма со стороны Украины, Польши, Балтийских стран.

"С нашей стороны мы должны полностью закрыть и блокировать Крым для транспорта, поставки воды, электроэнергии, всего того, что сегодня идет из Украины на полуостров. Вместе с ЕС и США нам нужна полная финансовая блокада Крыма", — добавил он.

Огрызко также считает, что теоретическое окончание войны да Донбассе не должно означать, что санкции против России должны быть сняты, потому что "Донбасс остается оккупированным, Россия остается безнаказанной, потому что не возместила причиненные убытки, но главное, что неизменной остается агрессивная сущность России".

"Объединив усилия Украины и Запада как в целом, так и конкретно по Крыму, мы сможем принудить Россию к каким-то практическим действиям", — подытожил Огрызко.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал послов продолжать международное давление на Российскую Федерацию, пока она не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия Украина Крым оккупация Огрызко деоккупация
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять