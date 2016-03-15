Дипломат объяснил, как можно заставить Россию уйти из Крыма и Донбасса

Деоккупация Крыма невозможна без принуждения России к уважению международного права, а теоретическое окончание войны на Донбассе не должно означать, что санкции против России должны быть сняты.

Об этом сказал руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко, пишет УНИАН.

"Деоккупация Крыма, в принципе, невозможна без принуждения России к уважению международного права. Просто так Россия не уйдет ни с Донбасса, ни из Крыма, и нам нужно думать, каким образом заставить РФ вернуть статус-кво, который был до начала агрессии", — говорит Огрызко.

Дипломат считает, что чисто военный сценарий возвращения Крыма нереалистичен из-за того, что в Украине пока нет армии, которая способна его реализовать.

Экс-министр убежден, что Украине надо думать об асимметричных ответах на военную угрозу с российской стороны.

"Я бы приветствовал планы украинского руководства начать программу восстановления ракет малой дальности. Также нам надо думать и о другом измерении — ракетах средней дальности. Это то, что может быть чрезвычайно серьезным сдерживающим фактором для России, включая и то, что называется угрозой с юга. Комбинация наших ракетных возможностей малой и средней дальности может быть для нас чрезвычайно серьезным аргументом противодействия российской агрессии и быть серьезным сдерживающим фактором", — сказал Огрызко.

Он также считает, что Украине нужно посмотреть по-новому на соседей: Польшу, Словакию, Венгрию, Турцию, Болгарию, а также Прибалтийские страны.

"Нам надо значительно усилить нашу военную кооперацию с Польшей и Турцией. С турками нам нужно было бы сделать несколько совместных бригад наподобие "Укрполбат" для того, чтобы мы имели хороший практический выход на южный фланг, который, собственно, Турцией и подпирается", — сказал Огрызко.

Кроме того, Украине необходимо переосмыслить военно-морское сотрудничество с Турцией, Румынией, Болгарией и Грузией. Чрезвычайно важным, по словам Огрызко, является привлечение США к такому черноморскому военному сотрудничеству. "Нам нужно иметь активное присутствие ВМС этих стран в Черном море, проводить совместные учения, стрельбы, походы, усиливать контроль за прохождением российских судов через проливы Босфор и Дарданеллы, одним словом, создавать для России максимальный дискомфорт в акватории Черного моря", — сказал Огрызко.

По его убеждению, необходимо также ввести транспортную блокаду Крыма со стороны Украины, Польши, Балтийских стран.

"С нашей стороны мы должны полностью закрыть и блокировать Крым для транспорта, поставки воды, электроэнергии, всего того, что сегодня идет из Украины на полуостров. Вместе с ЕС и США нам нужна полная финансовая блокада Крыма", — добавил он.

Огрызко также считает, что теоретическое окончание войны да Донбассе не должно означать, что санкции против России должны быть сняты, потому что "Донбасс остается оккупированным, Россия остается безнаказанной, потому что не возместила причиненные убытки, но главное, что неизменной остается агрессивная сущность России".

"Объединив усилия Украины и Запада как в целом, так и конкретно по Крыму, мы сможем принудить Россию к каким-то практическим действиям", — подытожил Огрызко.

Напомним, ранее Петр Порошенко призвал послов продолжать международное давление на Российскую Федерацию, пока она не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей.